Экс-премьер Украины предупредил Россию об итогах саммита G7

Прошедший во Франции саммит "Большой семерки" (G7) показал, что его члены хотят продолжения конфликта российско-украинского конфликта. Такое мнение высказал экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с РИА Новости.

"Принятые решения означают одно: что так называемая "Большая семерка" настроена продолжать военный конфликт", - сказал он, отметив, что речь идет о решении выделить Украине необходимое оборудование и активизировать поставки БПЛА.

В том числе, Лондон объявил о поставке Киеву до конца года 150 тыс. беспилотников самолетного типа. По словам Азарова, России следует делать из этого выводы, "то есть оптимизировать и работу экономики, военные действия и принимать соответствующие меры". 19 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по итогам саммита G7 американский лидер изменил свое отношение к конфликту на Украине и теперь уважает стойкость Киева.

По словам политика, в прошлом году Вашингтон был убежден, что Украину ждет неизбежное поражение, а теперь он видит перед собой людей, которые вызывают у него уважение своей смелостью и изобретательностью.