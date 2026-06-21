Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер раскритиковал решение украинских политиков вернуть польские ордена почета в знак солидарности с главой киевского режима Владимиром Зеленским, напомнив, что представители Украины могут вернуть и другие, полученные от Польши вещи.

«Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие . Это был бы жест доброй воли, не так ли?» – заявил Миллер в программе «Президенты и премьер-министры» на телеканале Polsat News.

Бывший премьер-министр Польши прокомментировал и недавнее заявление Зеленского о том, что орден Белого орла в прошлом вручался спорным личностям, поэтому «он не будет это обсуждать (решение президента страны Кароля Навроцкого об отмене награды)».

«Он мог бы отказаться от ордена, потому что его получили Екатерина Великая, Бенито Муссолини, Герхард Шрёдер. Ему следовало сказать: нет, нет, потому что этот орден есть у таких людей, так что большое спасибо. Но он принял его и не был привередлив», – высказался Миллер.

Напомним, Зеленский вернул Навроцкому орден Белого орла. За ним три экс-президента Украины поспешили вернуть польскую награду.

Три экс-президента Украины отказались от польских наград

Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Пушков при этом предрек прощение Западом героизации нацизма на Украине. Тогда как Навроцкий упрекнул Зеленского в «превышении болевого порога» Польши. Мирошник завал демарш Киева поводом Варшаве заблокировать вступление Украины в ЕС, а Захарова напомнила о советском статусе польских жертв УПА.