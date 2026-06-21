Три экс-президента Украины отказались от польских наград

Три бывших президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко*, а также несколько представителей киевского режима отказались от польских государственных наград. Так они отреагировали на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей госнаграды республики — ордена Белого орла. Варшава пошла на такой шаг из-за прославления Киевом нацистских преступников.

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По словам экспертов, нынешнее обострение между Польшей и Украиной стало самым серьёзным за последние годы. Причём сенатор Алексей Пушков полагает, что Зеленский рискует просчитаться, поскольку демонстрацией преклонения перед приспешниками Гитлера он бросает вызов всему антифашистскому наследию Европы. Таким образом обвинения Украины в неонацизме со стороны России приобретают новую доказательность, а доводы Москвы — новых сторонников.

Три бывших президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко* — заявили об отказе от польских орденов Белого орла, высшей государственной награды республики. Это решение они приняли после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского аналогичного ордена из-за героизации киевским режимом УПА**.

От польских государственных наград также отказались глава МИД Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского и бывший начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов***, посол Украины в Варшаве Василий Боднар. Причём последний назвал решение Навроцкого лишить ордена главу киевского режима «исторически несправедливым».

Происходящее между Украиной и Польшей российский сенатор Алексей Пушков назвал «войной орденов». Он напомнил, что изначально бывший польский посол в Киеве Бартош Чихоцкий решил вернуть украинскую государственную награду в знак протеста против действий, связанных с чествованием УПА. Почти через три недели Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, который тому вручил его предшественник Анджей Дуда. После чего пошла череда отказов от польских наград со стороны украинских чиновников и бывших политиков.

«Водевиль какой-то. Но Варшава старательно обходит ключевую тему: как можно поддерживать страну, которая героизирует украинских нацистов и их вожаков, занимавшихся геноцидом поляков? — написал Пушков в своём Telegram-канале. — В Киеве же и не думают отказываться от своих кровавых кумиров».

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила Варшаве отправить сданные киевским режимом польские награды в Канаду — Ярославу Гуньке и другим нацистским коллаборационистам.

«Те с удовольствием будут после Зеленского донашивать», — отметила дипломат.

«Для нас это неприемлемо»

Напомним, причиной последних демаршей стал очередной скандал с прославлением на Украине нацистских преступников времён Второй мировой войны. В конце мая глава киевского режима присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ наименование «имени «героев» УПА».

После этого несколько польских политиков призвали власти рассмотреть вопрос о лишении Зеленского госнаград республики, а МИД страны выразил послу Украины протест. На этом фоне депутаты городского совета польского города Кельце «вспомнили», что в Виннице есть улица Степана Бандеры, и потребовали переименовать её.

На официальном уровне Польша пошла на обострение далеко не сразу. На первых порах Варшава попыталась добиться отмены присвоения имени «героев» УПА подразделению ВСУ и выдвинула Киеву ультиматум. И только после отсутствия реакции со стороны Украины Навроцкий лишил Зеленского ордена.

Он также напомнил, что Польша обучила тысячи боевиков ВСУ, некоторые из которых теперь будут служить в подразделении имени УПА. «Сегодня мы не можем с безразличием отнестись к тому, что некоторые из них будут служить под знаменем УПА. Для нас это неприемлемо», — сказал президент.

«Стараются не замечать»

Кроме того, в мае этого года на Украине с почестями перезахоронили останки одного из лидеров «Организации украинских националистов»**** Андрея Мельника, который в годы Великой Отечественной войны активно сотрудничал с нацистами. На церемонии присутствовал Зеленский и другие представители киевского режима.

Украина готовится к возвращению останков ещё одного лидера ОУН — Евгения Коновальца, который гордился личным знакомством с Адольфом Гитлером. В 2023 году имя Коновальца было присвоено одному из батальонов ВСУ. Утверждалось, что это было сделано «с целью восстановления исторических традиций». В целом прославление бандитов из ОУН-УПА стало официальной политикой Киева после «евромайдана».

Как отмечал в начале июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств, на Западе предпочитают не замечать подобных фактов.

«По-моему, миллион евреев был уничтожен на Украине. Миллион ни в чём не повинных людей. И сейчас на Украине их (нацистов и националистов. — RT) останки с воинскими почестями и с салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло отреагировала, Израиль — ещё более вяло. Все стараются не замечать, стыдливо не замечать. И кто это делает? Действующий глава киевского режима, еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся», — констатировал российский лидер.

В свою очередь, Мария Захарова отметила: «Удивительно не то, что на Украине возрождают нацизм (это хорошо известно), а то, что если бы Мельник и его прихвостни из ОУН восторжествовали, дед Зеленского стал бы не героем войны и командиром стрелковой роты, а закончил свой путь в газовой камере. И никакого Зеленского на свете не было бы. Семью Зеленского немцы совместно с коллаборационистами из числа сторонников мельниковцев заморили бы в концлагерях».

«Мельниковцы (ОУН-М) убивали евреев, УПА (ОУН-Б) — устроила Волынскую резню в 1943 году. Теперь все они — «герои» Украины, которую спонсирует коллективный Запад. Круговорот нацизма в природе», — добавила дипломат.

«Россия была права»

По мнению политолога Владимира Корнилова, нынешнее обострение между Варшавой и Киевом стало самым серьёзным конфликтом двух стран в XXI веке.

«Ничего подобного не было. Кризис во взаимоотношениях между ними действительно нарастал, но сейчас он впервые приобрёл столь публичный и общественно значимый характер. Теперь это не просто споры на уровне каких-то частных лиц — это перешло на государственный уровень. И я думаю, что это ещё не конец», — отметил аналитик в беседе с RT.

При этом эксперт считает, что на более серьёзные шаги в отношении Киева Варшава пока не пойдёт.

«Но всё же поляки начали задавать вопросы, связанные в том числе с политикой исторической памяти на Украине. Уже возникли некоторые новые требования от Польши по поводу переговоров о членстве Киева в ЕС. Это уже происходит», — отметил Корнилов.

В свою очередь, политолог, обозреватель ресурса «Украина.ру» Владимир Скачко полагает, что взаимный отказ от госнаград — это игра на внутреннюю публику как в Польше, так и на Украине.

«Нынешний пинг-понг орденами — это демонстративные действия, электоральная игра. Зеленский и его окружение заигрывают со своим националистическим избирателем, а польские правые во власти играют в свой патриотизм. Они выбрали внешнего врага — это украинские неонацисты», — пояснил аналитик в комментарии RT.

Эксперты также обратили внимание на тот факт, что Украина продолжает продвигать нацистскую идеологию даже тогда, когда это наносит ущерб внешней политике.

«Они это делают, потому что идеология нынешнего украинского режима — нацистская. Собственно, в том числе поэтому Москва и проводит специальную военную операцию. Подобные действия Киева — лишнее доказательство того, что Россия была права, начав СВО», — заключил Владимир Корнилов.

При этом сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Зеленский рискует просчитаться, поскольку демонстрацией преклонения перед приспешниками Гитлера он бросает вызов всему антифашистскому наследию Европы.

«Это вызывает возмущение у многих европейцев. Оно выливается в СМИ и в теледебаты, а также в социальные сети... Украина громко заявила о своей приверженности героизации укронацистов, сотрудничавших с Гитлером, уже не только внутри страны, но и на мировой арене. Обвинения Украины в неонацизме со стороны России приобретают новую доказательность, а наши доводы — новых сторонников», — подчеркнул Пушков.

* Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

** «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).

*** Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

**** «Добровольческое движение организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда Российской Федерации от 08.09.2022).