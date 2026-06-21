Супруга одного из лидеров ЕС лишилась паспорта

Бегонье Гомес, супруге премьер-министра Испании Педро Санчеса, аннулировали паспорт — судья счёл, что она может скрыться от правосудия перед началом процесса по обвинению в коррупции. Об этом сообщает El Pais.

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Кроме того, ей предписано отмечаться в суде каждые 15 дней. По данным Politico, Гомес обвиняют в использовании служебного положения для получения должности в университете и трате госсредств в личных интересах.

Вместе с ней перед судом предстанут её помощница и бизнесмен, предположительно извлёкший выгоду из её действий.

Социалистическая партия назвала решение «демократическим скандалом» и заявила о двухлетнем преследовании первой леди. Расследования основаны на жалобах о лоббировании выгодных госконтрактов для связанных с ней компаний.