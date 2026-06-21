Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер в интервью изданию Bild призвал прекратить выплаты пособий по безработице (Bürgergeld) украинским гражданам.

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По его словам, необходимо пересмотреть систему субсидий, чтобы обеспечить финансирование налоговой реформы. Зедер предложил изменить правовые нормы таким образом, чтобы украинцы больше не получали средства из этой программы.

Кроме того, баварский премьер высказался за увеличение числа депортаций мигрантов и стимулирование добровольных выездов как способ сокращения бюджетных расходов.

Ранее Миллер заявил, что вместо орденов Украина должна вернуть Польше оружие и МиГи.