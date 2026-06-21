Вице-президент США прибыл в Швейцарию на переговоры с иранской стороной

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию на переговоры с иранской делегацией.

Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на его офис.

«Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров США и Ирана», — отметил телеканал.

Перед вылетом Вэнс заявил, что намерен пробыть на переговорах с делегацией Ирана в Швейцарии не более двух дней.

В швейцарском городе Бюргеншток 21 июня начнутся технические переговоры Ирана и Соединенных Штатов, а также государств-посредников Пакистана и Катара. Они, как ожидается, пройдут в закрытом формате. Вэнс заявлял, что основными темами переговоров США и Ирана в Швейцарии станут ядерная программа Исламской Республики и прекращение огня в Ливане.

Вэнс раскрыл тему предстоящих переговоров США и Ирана

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, однако за несколько часов до нее Израиль нанес новые удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

А перед этим премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не собирается выводить войска с занимаемых ими южных приграничных районов Ливана, чтобы сохранить «зону безопасности». В результате Иран отказался проводить встречу с США.