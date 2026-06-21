Польша уже два месяца блокирует машины "Укрпочты"

Польская таможня уже два месяца блокирует машины компании "Укрпочта". Об этом заявил генеральный директор компании Игорь Смелянский в соцсети Facebook. "Последние два месяца автомобили "Укрпочты" блокируются польской таможней, и мы вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию и, по сути, перенаправили все свои транзитные потоки в обход Польши", - написал глава компании.

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В конце мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил бригаде украинской армии наименование "героев УПА".

Организация устраивала расправы над евреями, русскими, поляками и представителями других национальностей. 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей госнаграды страны — ордена Белого Орла.

По его словам, орден является "символом высшего доверия" страны и благодарностью польской нации, но поскольку украинский лидер не отказался от героизации членов этой организации, то было принято окончательное решение.

На Украине уже раскритиковали шаг Навроцкого, в знак солидарности с Зеленским дипломаты и глава офиса президента отказались от своих польских наград. В России же предложили Зеленскому вместо ордена Белого орла носить награду нацистской Германии.