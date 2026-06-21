В Колумбии пройдет второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов пройдет в Колумбии. Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (16:00 мск) и проработают до 16:00 (00:00 мск 22 июня).

Участие в решающем туре борьбы за высший государственный пост примут крайне правый бизнесмен Абелардо де ла Эсприэлья и кандидат от правящей левой партии "Исторический пакт" Иван Сепеда, которые в первом туре набрали 43,63% и 41,17% голосов избирателей соответственно. Победителем президентской гонки станет кандидат, за которого проголосуют более 50% избирателей.

Бизнесмен и внесистемный политик Абелардо де ла Эсприэлья, впервые претендующий на выборную должность, построил свою предвыборную кампанию на идеях бескомпромиссной и жесткой борьбы с преступностью, сокращения вмешательства государства в экономику. Ранее президент США Дональд Трамп поздравил Де ла Эсприэлью с победой в первом туре голосования, что вызвало протест со стороны действующего президента Колумбии Густаво Петро, который расценил заявление американского лидера как грубое вмешательство в выборы. В ходе предвыборной кампании крайнее правый кандидат допускал весьма грубые высказывания, за которые затем пришлось извиняться.

Сенатор Иван Сепеда выступает за продолжение социально-экономического курса действующего президента, позиционируя себя как гаранта текущих реформ. Он обещает продолжить программу реформирования системы труда и расширения социальных гарантий, а также реализацию стратегии "Тотального мира" для снижения уровня насилия в стране через диалог с незаконными вооруженными группировками. Сепеда выступает за всестороннее выполнение мирного соглашения, заключенного правительством Сантоса в 2016 году с повстанческими Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC), а также за достижение мирного соглашения с Армией национального освобождения (ELN) и диссидентами FARC, что не удалось сделать президенту Петро. Среди предложений в сфере экономики - введение налогов на крупные активы и сокращение льгот для больших компаний. Сепеда в ходе предвыборной гонки выступал с резкой критикой операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

О ситуации в Колумбии

Согласно опросам, опубликованным перед президентскими выборами, главными проблемами, волнующими избирателей, остаются коррупция, уличная преступность и насилие со стороны банд и незаконных вооруженных группировок. Особую озабоченность вызвала эскалация насилия в мае нынешнего года в департаменте Сантандер, что привело к человеческим жертвам. Несмотря на сложную криминогенную обстановку, рейтинг одобрения Петро, первого президента в истории страны, представляющего левые силы, к концу срока остается на рекордном для уходящих колумбийских лидеров уровне - около 50%. Аналитики связывают такую поддержку с ощутимыми результатами социальных программ, направленных на снижение исторического неравенства и бедности. Так, последний показатель снизился с 36,6% в 2022 г. до 31,8% в 2024 году, что стало самым низким показателем с 2012 года.

После вступления в должность президента США Дональда Трампа отношения между Боготой и Вашингтоном серьезно обострились. Петро неоднократно выступал с резкой критикой действий США при Трампе. Вашингтон в свою очередь жестко критиковал Боготу за якобы недостаточную борьбу с производством и контрабандой кокаина. В октябре 2025 года Минфин США ввел в отношении колумбийского лидера персональные санкции.

Напряженность в отношениях между странами снизилась после того, как в феврале 2026 года Трамп принял Петро в Белом доме. Стороны договорились о возобновлении сотрудничества в антинаркотической сфере.

О процедуре выборов

Правом голоса в Колумбии обладают свыше 41,4 млн граждан в возрасте от 18 лет. Участие в выборах является добровольным.

Национальный избирательный совет (CNE) Колумбии аккредитовал 1500 иностранных наблюдателей из 22 стран мира и 41 организации, что является рекордным показателем и в три раза превышает число зарубежных наблюдателей, участвовавших во втором туре президентских выборов 2022 года. CNE также зарегистрировал более 13000 национальных наблюдателей. Политики призывают избирателей не отвлекаться на Чемпионат мира по футболу и принять участие в голосовании.

Для обеспечения правопорядка в Колумбии введены усиленные меры безопасности. По всей стране задействованы более 400 тыс. военнослужащих и сотрудников полиции. Сухопутные границы с соседними странами закрыты.