США хотят согласовать с Ираном инспекции ООН на ядерные объекты

Портал Axios со ссылкой на источники сообщает, что американская делегация по итогам первого раунда переговоров рассчитывает получить от Ирана приглашение для инспекторов ООН на ядерные объекты, которые ранее подвергались бомбардировкам со стороны США и Израиля.

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Переговоры, в которых примут участие делегации Ирана, США, а также посредников - Пакистана и Катара, должны начаться в воскресенье в швейцарском Бюргенштоке.

Как отмечает портал, Вашингтон, в свою очередь, готов разморозить часть иранских активов, включая 6 миллиардов долларов, размещённых в Катаре, для использования на гуманитарные нужды.

Напомним, что в ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум, который завершает военный конфликт, начавшийся 28 февраля. Документ также определяет сроки снятия морской блокады со стороны США и восстановления судоходства в Ормузском проливе Ираном. Кроме того, Тегеран обязуется не приобретать ядерное оружие, а судьба иранской ядерной программы будет урегулирована отдельным соглашением в ходе 60-дневных переговоров, итогом которых для Ирана должно стать снятие антииранских санкций.

Ранее сообщалось, что премьер Пакистана вылетел в Швейцарию для участия в переговорах США и Ирана.