Кеннеди-центр оставят закрытым по решению Трампа

Руководство Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне не планирует запускать новые программы и, скорее всего, закроет Кеннеди-центр на реконструкцию. Как сообщает UPI со ссылкой на судебные документы.

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Исполнительный директор Мэтт Флока уведомил, что совет директоров рассматривает три варианта — полное, частичное или поэтапное закрытие. Однако доступ к части здания будет сохраняться для публики.

Все представления, запланированные после июля, уже отменены и вряд ли будут перенесены, пишет издание. Окончательное решение о формате работ совет примет в середине июля.

Напомним, в мае суд постановил, что совет директоров принял решение о двухлетней реконструкции, не учитывая обязанности центра как федерального мемориала. Он также обязал убрать имя Дональда Трампа с вывески здания, его сняли в середине июня.

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