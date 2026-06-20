Трамп сделал новое заявление о ситуации в Ормузском проливе

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут начать взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, если Вашингтон и Тегеран не достигнут окончательных договоренностей.

Как написал американский лидер в Truth Social, "в течение 60-дневного срока прекращения огня в Ормузском проливе не будут взимать оплату за проход, ее не будут взимать и после этих 60 дней, если только этого не будут делать США". Он уточнил, что это возможно, "если сделка не будет заключена" между Соединенными Штатами и Ираном.

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По словам Трампа, американская сторона может пойти на такой шаг, чтобы получить возмещение "за услуги, оказанные странам Ближнего Востока" применительно к сфере безопасности, а также "за издержки в прошлом, настоящем и будущем".