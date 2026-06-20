Порошенко* отказался от ордена Белого орла вслед за Зеленским и двумя экс-президентами

Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) решил вернуть польским властям высшую государственную награду республики - орден Белого орла.

"Я решил отказаться от ордена Белого орла. Две недели назад я пообещал пойти на этот шаг, если не удастся убедить президента Польши не принимать неправильное решение. К сожалению, это не удалось", - написал Порошенко в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее аналогичный поступок совершили два других бывших президента - Леонид Кучма и Виктор Ющенко. 20 июня Зеленский сообщил, что возвращает орден президенту Польши Каролю Навроцкому. Навроцкий заявил, что решил лишить Зеленского ордена Белого орла в связи с решением последнего присудить имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) одному из подразделений ВСУ. Членов УПА в Польше считают преступниками, ответственными за убийства в 1943 году на Волыни свыше 100 тыс. польских граждан. Зеленского наградил орденом предыдущий президент Польши Анджей Дуда (2015-2025).

Зеленский отправил Польше отобранный у него орден Белого Орла по почте

Часть украинских чиновников также приняла решение отказаться от государственных наград Польши. Так, посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отказался от Золотого офицерского креста, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вернет полученный от властей Польши Командорский крест, замруководителя офиса Зеленского Игорь Жовква также решил вернуть Польше Кавалерский крест Ордена Заслуг.