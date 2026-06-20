Белый дом: атаки по преступным группировкам в Латинской Америке продолжатся

Администрация Белого дома заявила о намерении продолжать удары против преступных групп в Латинской Америке. Об этом сообщила представитель Белого дома Оливия Уэйлс на фоне устранения лидера венесуэльской группировки «Трен-де-Арагуа», пишет Washington Post.

«Соединенные Штаты будут и впредь выявлять и нейтрализовывать любые группировки, у которых есть намерение и возможности замышлять нападения на американцев, будь то смертоносные картели, отравляющие миллионы американцев, или джихадисты», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе президент США сообщил, что вооруженные силы США, совместно с венесуэльскими властями, провели операцию против главы «Трен-де-Арагуа» Ниньо Герреро и успешно ликвидировали его.

«Трен-де-Арагуа» считается одной из крупнейших преступных группировок в Венесуэле, основанной в 2014 году в штате Арагуа. Члены этой организации занимаются контрабандой, наркоторговлей, вымогательством и похищениями. Согласно исследованию, проведенному организацией Transparencia Venezuela, в 2025 году численность группировки достигала нескольких тысяч участников, включая вооруженных преступников и их сторонников в других странах Латинской Америки.