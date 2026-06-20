В Берлине прошла масштабная антивоенная акция, участники которой призвали властей ФРГ к миру с Россией. Демонстрация была приурочена к 85-й годовщине нападения фашистской Германии на СССР. Об этом в субботу, 20 июня, сообщили «Известия».

— Среди лозунгов — «Наша страна желает мира», «Против агрессивной политики в отношении России», «Вон из НАТО прямо сейчас», «Мы никогда не забудем, что Россия — наш друг» и другие, — говорится в материале.

По данным журналистов, некоторые участники принесли букеты цветов, обернутые лентами с призывами о мире. Также на транспарантах можно было заметить благодарности на фоне фото советского солдата, водружающего над взятым Рейхстагом Красное знамя, пишет издание.

16 июня немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию на Украине. По его словам, Европейский союз изначально настаивал на том, что «Украина и РФ, а также Европа и Соединенные Штаты должны сесть за стол переговоров».

Ранее издание Spiegel писало, что сопредседатель Левой партии ФРГ Ян ван Акен предложил кандидатуру экс-канцлера страны Ангелы Меркель в качестве возможного посредника Европейского союза на переговорах между РФ и Украиной. Переговоры между сторонами состоятся уже в текущем году, и «только Европа может продвинуть их вперед», подчеркнул политик.