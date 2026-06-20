МВД Сербии оценило число участников протеста в Нови-Саде

МВД Сербии оценило количество участников антиправительственного митинга в городе Нови-Сад, втором по величине в стране, в 7 800 человек.

"По оценкам полиции, на этом незарегистрированном собрании присутствовало не более 7800 человек, а движение транспорта было заблокировано водителями тракторов и мотоциклистами", - сообщила пресс-служба ведомства.

Как передает корреспондент ТАСС, после завершения митинга участники стали расходиться. Акция прошла без каких-либо инцидентов.

1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале в Нови-Саде произошло обрушение козырька, погибли 16 человек. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс и привела к масштабным протестам, участники которых обвинили власти в недостаточном контроле безопасности. В 2025 году акции продолжались по всей Сербии, сопровождаясь требованиями о проведении досрочных парламентских выборов.

21 мая 2026 года президент Сербии Александар Вучич сообщил, что парламентские выборы пройдут осенью, в период с конца сентября до середины ноября.