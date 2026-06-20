Что известно о предстоящих переговорах США и Ирана

В воскресенье, 21 июня, в Швейцарии должны начаться переговоры между США и Ираном. "Российская газета" рассказывает, что о них известно.

© Российская Газета

Технические консультации

Как заявил МИД Пакистана, страны, выступавшей посредником, между США и Ираном, в Швейцарии пройдут технические консультации. "В продолжение подписания исламабадского меморандума о взаимопонимании 21 июня 2026 года в Бюргенштоке, Швейцария, состоятся технические переговоры", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве Пакистана.

Где пройдет встреча

Местом переговоров США и Ирана было выбрано местечко Бюргенштоке, точнее расположенный здесь гостиничный комплекс. Он находится на горе Бюргенберг возле озера Люцерн. Курорт известен тем, что тут расположен самый высокий открытый лифт в Европе высотой 152 метра. Он построен еще в начале XX века и поднимает гостей на смотровую площадку с головокружительным видом.

В Бюргенштоке проходили переговоры по мирному процессу в Судане и по кипрскому урегулированию. В 2024 году западные страны провели здесь свой саммит по Украине, выбрав отель "из-за оптимальных условий для безопасности гостей".

Кто представляет США

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер уже находятся в Швейцарии и занимаются подготовкой к переговорам. Ожидается, что к ним присоединится вице-президент США Джей Ди Вэнс. По данным ряда американских СМИ, он может вылететь к месту проведения встречи уже сегодня. Сам Вэнс заявил Fox News, что отправится туда "в течение пары дней".

Кто представляет Иран

Делегацию Исламской Республики Иран возглавляет спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. На переговорах его сопровождают глава МИД Аббас Арагчи, заместитель председателя Совета безопасности Али Багери Кани, председатель Центробанка Абдольнасер Хеммати, замминистра нефти и глава Национальной нефтяной компании Хамид Борд.

Почему переговоры были отложены

Изначально планировалась, что первая очная встреча представителей США и Ирана состоится 19 июня. Но она была неожиданно отменена. Причем произошло это в тот момент, когда часть помощников Вэнса и группа журналистов уже собрались на авиабазе Джойнт-Бейс Эндрюс в Мэриленде в ожидании вылета. В Белом доме задержку объяснили логистическими сложностями. В Тегеране причиной срыва встречи назвали возобновление боевых действий между Израилем и "Хезболлой" в Ливане.

В ночь на пятницу ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам "Хезболлы" на юге страны. По данным ливанского минздрава, погибли не менее 18 человек, десятки ранены. Израильтяне объяснили свои действия "неоднократными нарушениями перемирия" со стороны шиитского движения.

Изменилась причина встречи

На 19 июня первоначально была запланирована церемония подписания меморандума о взаимопонимании. Подписать его должны были Вэнс и Галибаф. Однако президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан поставили под этим документом свои цифровые подписи. "Теперь эта поездка осуществляется с целью контроля и отслеживания выполнения обязательств другой стороной, поскольку главным критерием оценки любого соглашения является этап его исполнения", - отметил представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

Каковы условия меморандума

Меморандум предполагает прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Стороны обязуются провести переговоры и достичь финального соглашения в течение максимум 60 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Соглашение предусматривает снятие морской блокады Ирана и открытие Ормузского пролива. В документе также говорится о снятии санкций против Ирана, разморозке активов.

Взамен Иран готов отказаться от стремления к получению ядерного оружия, впрочем, вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением.

Ормузский пролив снова перекрыт?

Штаб Центрального командования вооруженных сил Ирана сообщил о перекрытии движения через Ормузский пролив в связи с продолжающимися ударами Израиля по южному Ливану. Израильские атаки в Тегеране назвали нарушением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Однако Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке утверждает, что торговые суда продолжают движение через Ормузский пролив в обычном режиме. По его данным, в субботу пролив прошли не менее 55 торговых судов.