Экс-глава Украины отказался от своего ордена Белого орла из солидарности с Зеленским

Бывший президент Украины Виктор Ющенко отказался от ордена Белого орла, полученного от Польши в 2005 году, после того, как этой награды лишили Владимира Зеленского. Об этом заявила пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова.

Ющенко пояснил, что орден был вручен не конкретному человеку, а народу Украины, «который платит чрезвычайно высокую цену за свою свободу, независимость и право жить в собственном государстве».

По его словам, решение Польши лишить Зеленского награды затрагивает миллионы украинцев.

Он также добавил, что сейчас ВСУ защищают не только Украину, но и восточную границу всей Европы. Шаги, ослабляющие единство Киева и Варшавы, работают на пользу Москвы, заключил Ющенко.

Кучма отказался от своего ордена Белого орла, полученного от Польши

Ранее сообщалось, что Зеленский вернул Навроцкому отобранный орден Белого орла по почте.