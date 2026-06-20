На Западе посетовали на отвлекающий Украину и Польшу скандал с Зеленским

Глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон посетовал, что Варшава и Киев переключились на скандал с президентом Украины Владимиром Зеленским вместо того, чтобы бороться с Россией. Об этом он написал в своем профиле в социальной сети X.

«Глубоко печально видеть, что Польша и Украина отвлекаются от своей важнейшей задачи: оставаться едиными и действовать сообща против общей экзистенциальной угрозы», — заявил Михкельсон.

Накануне президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — высшей награды страны. Он объяснил, что поводом к этому стало решение коллеги присвоить одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

Кучма отказался от своего ордена Белого орла, полученного от Польши

В ответ на решение Навроцкого ряд государственных деятелей Украины, а также экс-президент Леонид Кучма отказались от польских наград. Сам Зеленский решил отослать главе Польши отобранный орден по почте.