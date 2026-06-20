Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз будут осложнены тем, что у Варшавы и Киева немало противоречий по ключевым вопросам, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным газеты, тема о вступлении Киева в ЕС муссируется на протяжении многих лет. В 2026 году, в связи с ужесточением требований Владимира Зеленского, она заняла одно из ключевых мест в европейской повестке.

Журналисты попросили главу МИД раскрыть позицию Варшавы в сфере расширения организации.

«Мы будем вести переговоры, и в некоторых областях эти переговоры будут непростыми, поскольку наши [Варшавы и Киева] интересы не совпадают», — разъяснил Сикорский.

Дипломат отметил также, что Польша находится на передовой, несет риски, связанные с поставками ВСУ вооружений и военной техники. Соответственно, добавил он, Варшава должна получить свое место за столом переговоров с Россией.

ЕС поймали на крупном обмане Украины

Ранее сообщалось, что отношения Польши и Украины значительно ухудшились на фоне истории с героизацией украинской стороной лидеров ряда националистических организаций, перезахоронением их останков на военном кладбище под Киевом.