В Пентагоне ответили на заявление Ирана о закрытии Ормузского пролива

Ормузский пролив открыт в субботу, 20 июня, его прошли не менее 55 судов. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

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Командование опубликовало в субботу сообщение о том, что коммерческое судоходство в Ормузском проливе «активизировалось 20 июня» при поддержке сил США, которые «продолжали действовать в этом районе».

«Безопасный проход через международный водный путь сегодня оставался стабильным: транзитом прошли 55 торговых судов, доставив на мировые рынки большие объемы грузов и более 17 миллионов баррелей нефти», — сказано в сообщении.

Иран выступил с требованием и угрозой в адрес США

Ранее в Иране заявили, что закрывают Ормузский пролив для судоходства. Причиной стало нарушение обещаний со стороны США и удары Израиля по Ливану.