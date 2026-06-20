Воздушную тревогу объявили по всей Украине

По всей территории Украины прозвучали сирены воздушной тревоги, свидетельствуют данные официального ресурса министерства цифровой трансформации страны.

Воздушная тревога была объявлена по всей Украине в субботу вечером, передает РИА «Новости».

Сигналы тревоги прозвучали во всех регионах страны около 18:35 по московскому времени. Соответствующая информация отобразилась на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

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