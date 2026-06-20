Турция впервые построила военный корабль по заказу страны, входящей в НАТО

Турция впервые в своей истории построила военный корабль по заказу страны, входящей в НАТО и ЕС. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

В субботу Эрдоган выступил на церемонии передачи патрульного судна Cam Roman Румынии. Его построили на верфях Стамбула в рамках контракта с Бухарестом.

«Подписав контракт с Румынией, Турция впервые в своей истории экспортировала военный корабль стране-члену НАТО и Европейского союза», — заявил президент.

По его словам, военное судостроение Турции переживает «самые интенсивные и самые продуктивные дни за 103-летнюю историю». За последние годы страна построила более 140 морских платформ для различных регионов мира.

Эрдоган также заявил о выросшем экспорте всей оборонной продукции. Он отметил, что передача оборонных технологий дружественным государствам становится целью Турции.

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Ранее сообщалось, что объём турецкого военного экспорта, в том числе беспилотников, с 2021 года вырос почти втрое.