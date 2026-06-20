Мелони жестко ответила на заявления Трампа о ее рейтинге

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее популярность не касается Дональда Трампа и посоветовала американскому президенту подумать о своей.

"Что касается моей популярности, быть твоим другом ей не способствовало, и зависит она не от моих отношений с тобой, но от моей способности защищать национальные интересы. В любом случае моя популярность - не твое дело, советую сосредоточиться на собственной", - написала Мелони в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) в ответ на публикацию Трампа в Truth Social.

В ней американский лидер обвинил ее в неблагодарности за отказ поддержать военную операцию США против Ирана и попытке получить совместное фото на саммите Группы семи (G7) во Франции для повышения собственного рейтинга.

Он также затронул вопрос о недопуске американских самолетов на базы в Италии во время операции против Ирана. На это Мелони также дала разъяснения, что использование баз регулируется действующими соглашениями, которые Рим всегда соблюдал.

"Эти неспровоцированные нападки бессмысленны", - написала Мелони.

Нынешняя стычка стала новым витком, ознаменовавшим разрыв двух лидеров. Президент США и ранее обвинял Мелони, как и всех европейских лидеров, в нежелании помочь "с Ираном и Ормузским проливом". Напряженность еще больше возросла, когда итальянский премьер публично вступилась за Папу Римского Льва XIV, назвав неприемлемыми высказывания американского лидера о нем. До этого Мелони избегала критики Трампа, которого предлагала выдвинуть на Нобелевскую премию мира. В ЕС премьер Италии считалась одним из наиболее близких к американскому президенту европейским лидером, за что подвергалась критике.