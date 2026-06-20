Зеленский отправил Польше отобранный у него орден Белого Орла по почте

Владимир Зеленский вернул польскому президенту Каролю Навроцкому отобранный орден Белого орла по почте.

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Об этом он сообщил в соцсети X.

«Сегодня я вернул орден президенту Польши», — написал Зеленский.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что лишил Зеленского ордена Белого орла, связав своё решение с героизацией деятелей УПА*.

В Европарламенте прокомментировали лишение Зеленского польского ордена

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).