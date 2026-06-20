Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель признала, что восточноевропейские государства все больше сомневаются в целесообразности дальнейшей поддержки киевского режима. По ее словам, соседние страны устали от затяжного конфликта и не видят реальных перспектив его успешного завершения.

© Московский Комсомолец

«В то время как многие западные столицы и ЕС сохраняют риторическое единство в поддержку Украины, прифронтовые восточноевропейские государства — Словакия, Польша, Венгрия — выражают все большую обеспокоенность», — написала Юлия Мендель в своем аккаунте в X.

Она уточнила, что Варшаву, Будапешт и Братиславу тревожат как старые исторические разногласия, так и продолжающаяся эскалация, которая методично истощает бюджеты союзников без четкого пути к победе.

Охлаждение отношений между Киевом и его ближайшими соседями подтверждается и на официальном уровне.

Мендель: удар БПЛА по автобусу в Брянской области может обострить конфликт

Ранее издание Financial Times сообщало, что Румыния, Словакия, Венгрия и Польша выступают главными противниками форсированного продвижения переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Накануне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил, что Будапешту удалось полностью исключить пункт об ускоренном приеме украинской стороны в интеграционное объединение. Глава венгерского правительства подчеркнул, что впервые за полтора года итоговое заявление было единогласно поддержано всеми 27 странами объединения.