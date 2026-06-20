Названа стоимость войны с Ираном для США

Масштабная кампания против Ирана дорого обошлась американским налогоплательщикам, пишут обозреватели Эдвард Вонг и Аруни Сони в статье для The New York Times.

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Авторы статьи отметили, что аналитики Moody’s Analytics подсчитали военные расходы как таковые, рост цен на энергоносители и сырьевые товары, а также процентные ставки.

По данным экспертов, в общей сложности, война против Исламской Республики обошлась налогоплательщикам в $132 млрд. Из них почти половину ($60 млрд) составили расходы на бензин и дизельное топливо, стоимость которых значительно выросла весной.

Журналисты уточнили, что одним из первых раскрыл цифру расходов министр войны США Пит Хегсет. По его словам, война обошлась в $25 млрд.

Финансовый контролер Пентагона Джей Херст добавил в смету траты на ремонт и замену оборудования, в результате цифра выросла до $29 млрд.

Независимые эксперты, в свою очередь, назвали цифру в $50 млрд, а в Тегеране заявили, что США потратили на кампанию $100 млрд.

В июне Пентагон запросил у конгресса $80 млрд на покрытие расходов, связанных с войной против Ирана, а также иных затрат, констатировали обозреватели.