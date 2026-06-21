Сообщения о скорой отставке премьера Стармера опровергли

Сообщения СМИ о скорой отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера являются спекуляцией. Опроверг слухи об уходе политика с поста британский министр по делам бизнеса Питер Кайл, его слова приводит РИА Новости.

Ранее издание The Independent заявило, что Стармер думает над уходом в отставку, к чему его призывает кабмин.

«Министры кабинета призывают его уйти в отставку после убедительной победы [мэра Большого Манчестера] Энди Бернхэма на дополнительных выборах в Мейкерфилде», — отмечает газета.

По имеющимся данным, Стармер заявит об уходе уже в понедельник, 22 июня.

В интервью телеканалу Sky News Кайл заявил, что подобные сообщения СМИ являются спекуляцией, а Стармер продолжает работу.

«У меня нет оснований полагать, что это правда. Кир сосредоточен на своей работе, и я могу с уверенностью сказать, потому что я разговаривал с ним, что мы оба по-своему размышляем о том, как поставить страну на первое место», — заявил Кайл.

Ранее Стармер заявил, что останется на своем посту, несмотря на отставку министра обороны Джона Хили, его заместителя и двух помощников. «Я хочу закончить работу, для которой я был избран во главе правительства», — сказал он