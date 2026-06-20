Старания премьер-министра Италии Джорджи Мелони не приведут к положительному результату — ей не удастся улучшить свои рейтинги за счет фото с президентом США, заявил Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер заметил, что Мелони бегала за ним на саммите G7 и умоляла сделать совместное фото. Он добавил, что не посчитал нужным удовлетворить ее просьбу.

По его словам, глава кабмина Италии запретила США использовать аэродромы на итальянской территории в ходе масштабного конфликта с Ираном.

Трамп предположил, что этот шаг оттолкнул от Мелони избирателей, привел к тому, что ее популярность стала резко падать. Он добавил, что с тем, чтобы «поднять свои цифры», премьер решила снова подружиться с США.

«Теперь после военной победы США над Ираном, она хочет снова подружиться, чтобы «поднять свои цифры». Нет уж, спасибо», — подчеркнул президент.

Ранее Трамп в комментарии итальянскому телеканалу La7 сообщил, что Мелони умоляла его сделать совместный снимок на саммите.

Итальянская пресса обматерила Трампа за то, что он обидел Мелони

Премьер Италии оперативно отреагировала на его слова, назвала их полностью выдуманными и подчеркнула, что ни она, ни Рим никогда никого не умоляют.

Итальянская пресса также эмоционально ответила на слова главы США. В частности, газета Libero откровенно обматерила Трампа, а также назвала его лжецом и хамом.