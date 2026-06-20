Предсказана судьба Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «окажется на скамье подсудимых» сразу после мирного соглашения между США и Ираном. Поэтому он стремится сорвать сделку. Так считает политолог-американист Малек Дудаков, пишет aif.ru.

Политолог отметил, что Нетаньяху осуществляет ковровые бомбардировки Ливана, чтобы не допустить мирного соглашения» между США и Ираном.

В первую очередь «играет роль его личный шкурный интерес». Правящая коалиция премьера де-факто развалилась. Остается не так много времени до досрочных парламентских выборов в октябре. Победит на них, скорее всего, «большая лоскутная оппозиционная коалиция» во главе с Нафтали Беннетом.

Трамп рассказал о попытках держать дружественного США лидера «в здравом уме»

Тогда Нетаньяху ждет суд, уверен политолог.

«Нетаньяху моментально оказывается на скамье подсудимых. Над ним нависают уголовные дела. Его, как мы знаем, пытаются посадить в тюрьму по обвинению в коррупции», — сказал Дудаков.

Он добавил, что у израильского премьера остался только один путь — устраивать бесконечную эскалацию.

Ранее израильские СМИ написали, что иранский кризис стал масштабным провалом в политической карьере Нетаньяху.