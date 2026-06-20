Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о наличии скоординированного плана Украины и его европейских кураторов по оказанию давления на Белоруссию. По его словам, Киев всерьез рассматривает возможность применения военной силы для дестабилизации ситуации в соседнем государстве и разрыва союзнических отношений Минска и Москвы.

© Московский Комсомолец

«Давление на его (Александра Лукашенко, президента Белоруссии, - Ред.) администрацию согласовано и вполне может включить в себя украинские удары по НПЗ и войскам прикрытия, в том числе — прикрытия госграницы», — написал Алексей Арестович* в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что главная цель этих действий заключается в том, чтобы «отколоть Беларусь от РФ, как и Армению».

«Это ложь»: в Белоруссии жёстко ответили на ультиматум Зеленского

Откровения бывшего украинского чиновника подтверждают опасения относительно намерений киевского режима расширить географию боевых действий. Ранее Владимир Зеленский выдвинул официальный ультиматум Минску, потребовав в течение недели убрать ретрансляторы от границы, которые якобы позволяют наводить на цели российскиен БПЛА. В противном случае он пригрозил, что это сделают украинские военные. Это заявление прозвучало на фоне атаки украинских беспилотников на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области, которую президент Александр Лукашенко назвал «открытым фашизмом».

Белорусский политический истеблишмент уже предупредил Киев о последствиях подобных шагов. Депутат парламента Александр Шпаковский призвал к немедленному ответу всеми доступными средствами, включая ядерное оружие, в случае агрессии со стороны Украины.

* - Лицо, включенное в России в список террористов и экстремистов.