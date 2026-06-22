Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что руководство стран Запада копирует Третий рейх в стремлении уничтожить Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в итоге Запад столкнется с таким же провалом. Он. заявил, что власти стран НАТО преследуют те же задачи, которые для себя определили их предшественники во главе Третьего рейха еще в 1930-е годы.

Нимайер заявил, что глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус ранее открыто заявлял о необходимости готовиться к войне. По его словам, Писториус использовал те же формулировки, что и министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс.

Ранее президент Польша Кароль Навроцкий потребовал репараций от Германии. По его словам, процесс выплаты репараций может начаться с того, что Германия профинансирует вооружение для польской армии и восточного фланга НАТО из своего бюджета.

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В МИД РФ ответили властям Польши на их требования к Москве выплатить репарации за потери во Второй мировой войне. Он назвал желания Варшавы политическими фантазиями и отметил, что подобные просьбы являются неадекватными.