Минздрав Израиля сообщил о подозрении на первый случай Эболы

Министерство здравоохранения Израиля в субботу, 20 июня, сообщило о первом человеке в стране с подозрением на заражение вирусом Эбола. На данный момент подтверждения заболевания пока нет — специалисты проводят обследование.

© Вечерняя Москва

— Человек с подозрением на заболевание вирусом Эбола находится в условиях изоляции и получает лечение в соответствии с установленными профессиональными протоколами для борьбы с высоко опасными инфекционными заболеваниями, — говорится в тексте заявления.

В израильском ведомства добавили, что завершение обследования и получение окончательного результата ожидается в течение 48 часов, передает РИА Новости.

19 июня министерство связи и по делам СМИ Демократической Республики Конго сообщило, что количество умерших от лихорадки Эбола в стране возросло до 232 человек. При этом число зараженных вирусом достигло 896 человек.

13 июня в СМИ заявили, что вспышка вируса Эбола является «генеральной репетицией» новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование в сфере здравоохранения стремительно сокращается, а доверие общества к науке становится более нестабильным.