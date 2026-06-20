Сооснователь гиганта видеоигр Ubisoft погиб в авиакатастрофе

В авиакатастрофе погиб Клод Гиймо — основатель компании Ubisoft, выпустившей знаменитые компьютерные игры Assassin’s Creed и Far Cry. Бизнесмен был за штурвалом, погиб также пассажир его легкомоторного самолета. Об этом сообщает издание Ouest-France со ссылкой на источник.

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Трагедия произошла накануне вечером в Ла-Боле (департамент Атлантическая Луара). Легкомоторный туристический самолет Cessna 421 рухнул на пшеничное поле недалеко от местного аэродрома.

«Одной из двух жертв оказался сооснователь компании Ubisoft Клод Гиймо. Погибший бизнесмен находился за штурвалом», — сообщил источник.

Причины аварии пока не называются.

Известно, что двухмоторный самолет 1980-х годов выпуска, вылетел примерно в 17:20 (время местное) по направлению к Ла-Болю. В эти выходные там проходит слет, собравший более сотни самолетов. Клод Гиймо был членом аэроклуба Ла-Боля и планировал участвовать в мероприятии.

Компанию Ubisoft основали в 1986 году братья Клод, Мишель, Жерар, Ив и Кристиан Гиймо. Среди выпущенных ею игр Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia, Rayman, Watch Dogs.