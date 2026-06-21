В Израиле выявлен второй пациент с подозрением на лихорадку Эбола

Еще один человек с подозрением на лихорадку Эболу обнаружен в Израиле. Об этом сообщает пресс-служба израильского министерства здравоохранения.

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Выяснилось, что пациент вернулся 19 июня в Израиль из Демократической Республики Конго. После он заметил, что у него возникла головная боль, появилась температура и диарея. В связи с этим мужчина обратился за медпомощью, сейчас он изолирован в медицинском центре "Шиба".

Врачи проводят серию лабораторных тестов в соответствии с принятыми в Израиле и во всем мире медицинскими протоколами для того, чтобы подтвердить наличие лихорадки Эбола у пациента. Результаты поступят в ближайшие дни.

Кроме того, министерство проводит эпидемиологическое расследование, чтобы выявить контакты и изучить возможные связи между первым случаем, который был зафиксирован 20 июня. Врачи заподозрили, что пациент заразился лихорадкой Эбола.

При этом детали про первого пациента и сведения о состоянии его здоровья не раскрываются. Также неизвестно, прибыл ли он в Израиль из-за рубежа.

В свою очередь, как сообщило министерство здравоохранения ДРК, количество подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в регионе составило 956, а количество смертей – 247.

В эпицентре вспышки инфекции – провинции Итури – за сутки выявлено 23 новых случая заболевания и две смерти. В медучреждениях находится 391 пациента. При этом выздоровели 92 человека.

Самая сложная эпидобстановка сохраняется в Итури. Там зафиксировано 874 случая заболевания и 201 смерть, что составляет 91% от общего количества.

Уровень обнаружения контактов с заразившимися Эболой составляет 69,3%. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) хочет, чтобы этот показатель вырос до 95%.

О вспышке Эболы в ДР Конго стало известно в начале мая. Спустя время ВОЗ признала ситуацию в стране чрезвычайной.

Как заявляют специалисты, риск распространения лихорадки Эболы в Африке будет всегда. Это связано с тем, что данный вирус является зоонозным. Он циркулирует среди диких животных. Из-за этого часто пребывающие в лесах местные жители становятся его переносчиками.