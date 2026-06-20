Итальянская пресса обматерила Трампа из-за Мелони

Итальянская пресса взорвалась после того, как президент США Дональд Трамп публично унизил премьер-министра Джорджу Мелони. Американский президент заявил, что на саммите G7 она "умоляла" его о совместном фото, а он согласился исключительно из жалости. Газета Libero ответила коротко и жёстко: "Трамп — м****". Скандал разгорелся 20 июня, итальянские СМИ не жалели эпитетов.

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"Вероятно, она рада, что я с ней поговорил, я не был обязан этого делать, - ранее заявил Трамп. - Она умоляла меня сфотографироваться с ней, она так хотела фото со мной, что я мог бы и не делать его, но мне стало её жалко".

Наблюдатели до этого отмечали, что после месяцев взаимной холодности между двумя лидерами наконец наладился контакт. Но Трамп, по мнению итальянцев, разрушил всё одной глупой ложью.

Джорджа Мелони отреагировала быстро — записала видеообращение. В нём премьер заявила, что президент США полностью выдумал эту историю, и призналась, что находится в шоке от услышанного.

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"Жаль это говорить, но я не нахожу, и, возможно, нет другого способа это сказать: Дональд Трамп — м****. Точка", - говорится на передовице газеты Libero.

Газета уточнила, что именно это слово подумало и произнесло большинство итальянцев, узнав о выходке американского президента. По мнению издания, только человек с недостатком ума и воспитания мог всё испортить такой ложью.

Издание также назвало Трампа хамом. Журналисты напомнили, что в похожем тоне американский президент общался и с другими лидерами.