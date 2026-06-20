Париж должен немедленно прекратить поддержку Киева, заявил в соцсети Х кандидат в президенты Франции, правый политик Флориан Филиппо.

В пятницу, 19 июня, президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского статусной польской награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА* (запрещена в РФ).

«Конечно, стоило лишить [украинского лидера] этой награды. Но прежде всего необходимо как можно скорее перестать давать этой стране какие-либо деньги и оружие!» — подчеркнул Филиппо.

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Напомним, что с подобными требованиями обращались к главам государств и правительств западных стран многие видные общественные деятели.

Так, кандидат в Европарламент от Финляндии Армандо Мема призвал Хельсинки немедленно прекратить поставки вооружений и военной техники Киеву на фоне истории с дронами.

Политик объяснил, что действия ВСУ подвергают опасности мирных жителей республики. В связи с этим, констатировал он, помощь Украине должна быть прекращена.

Кроме того, призывали прекратить помощь Киеву экс-помощник 40-го президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу, профессор Туомас Малинен, представитель Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, сенатор от Алабамы Томми Табервилл, конгрессмен Пол Госар.

* Признана в РФ экстремистской и запрещена.