Страна ЕС предупредила о негативных последствиях новых санкций против РФ

Президент Болгарии Илияна Йотова в интервью телеканалу BTV заявила, что 21-й пакет антироссийских санкций, который обсуждает Европейский союз (ЕС), едва ли будет способствовать переговорам о мире на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По ее мнению, санкции откроют новую конфликтную точку. Она также прокомментировала возможные санкции в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Йотова считает, что конфликт не нужно переносить на религиозные основы. Политика добавила, что в вопросах о санкциях в отношении России Болгария руководствуется соображениями национальной безопасности.