Пользователи соцсети X начали активно обсуждать ультиматум Владимира Зеленского, выдвинутый властям Белоруссии из-за якобы существующих «установок в приграничных областях». Мнения комментаторов приводит РИА Новости.

Пользователи отмечают, что конфликт с Россией еще не закончился, а Зеленский, потерявший чувство реальности, хочет «втянуть в него и Белоруссию».

«О, могущественный царь Украины, самый сильный и величественный, все соседи трепещут перед тобой. Я лишь надеюсь, что ты завяжешь с наркотиками и откажешься от своих заблуждений, пока не поздно», — поиронизировал один из комментаторов.

Другой предположил, что Белоруссию вовлекают в конфликт, «чтобы НАТО отрезала Калининград и развязала полномасштабную войну в Европе».

«На месте Лукашенко я бы отправил несколько ядерных боеголовок прямо в головы этих поджигателей войны», — написал пользователь @strength888love.

«Если что-то случится в Белоруссии, это будет воспринято как прямое нападение со стороны Украины. Возможно, в этом и заключается цель заявления», — подчеркнул @Gogivrx.

В соцсети резюмируют, что Зеленский представляет собой «явную и непосредственную угрозу миру во всем мире», он диктатор, который «сожжет Украину дотла». Его угрозы могут привести к открытию нового фронта, что ослабит и без того истощенную украинскую армию.

Ранее Зеленский предъявил ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко и потребовал отвести от украинской границы технику, которая якобы помогает корректировать удары по украинским объектам.