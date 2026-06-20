Владимир Зеленский сделал президенту России Владимиру Путину очередной подарок — на саммитах в Лондоне и Брюсселе внес раскол в Евросоюз, и без того находящийся в сложном положении, пишет портал «ИноСМИ».

Автор статьи напомнил, что лидеры Франции, ФРГ и Британии провели в Лондоне встречу с Зеленским. По итогам встречи политики выставили Москве резкий и жесткий ультиматум, напоминающий по накалу, пафосу и требованиям те, которые выдвигались в 2021-2024 годах.

Затем послы стран «евротройки», пояснил обозреватель, напросились на встречу с ведущими дипломатами РФ и в ходе ее подтвердили безапелляционный ультиматум своих столиц.

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Этим дело не закончилось, отметил журналист. В ходе встречи глав государств и правительств в Брюсселе Париж и Берлин раскритиковали попытки евробюрократов выйти на контакт с Москвой.

«На неожиданно бурном ночном саммите в Брюсселе президент Франции и канцлер Германии осудили попытки председателя Европейского совета Антониу Кошты связаться с Кремлем от имени всех 27 правительств блока», — пояснил автор статьи.

Публицист отметил, что наполеоновские планы президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца вызвали негодование лидеров ряда европейских стран.

Кроме того, большинство стран организации устали от необходимости урезать собственные социальные расходы ради инициатив и идей еврократов. Свое недовольство они выплеснули в ходе саммита Евросоюза в Брюсселе, подчеркнул обозреватель.

В частности, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр высказался против ускоренного, внепланового, особенного или любого другого принятия Украины в ЕС и настоял на том, что пункт о приеме был исключен из итогового документа саммита.

По его данным, многие инициативы Брюсселя, в особенности связанные с Украиной, не поддерживают также Австрия, Болгария, Венгрия, Польша и Чехия.

Ранее сообщалось, что саммит в Брюсселе открыто показал то, что страны Евросоюза не в состоянии прийти к консенсусу по большинству ключевых вопросов текущей повестки.