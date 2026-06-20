Профайлер прокомментировал отношение Трампа к жене Макрона

Президент США Дональд Трамп проявил «доминирование через тело» и «демонстративную фамильярность» в отношении супруги главы Франции Эммануэля Макрона. Об этом рассказал специалист по анализу поведения и языку тела (профайлер) Руслан Панкратов, сообщает aif.ru.

Панкратов прокомментировал инцидент после ужина в Версальском дворце, попавший на видео. На кадрах Трамп быстро попрощался с Макроном, а потом длительное время удерживал в объятиях Брижит.

Они обменялись поцелуями в обе щеки. Трамп сделал движение для очередного поцелуя, положив руку ей на плечо, но она отступила на полшага назад.

«Трамп демонстрирует доминирующий, экспансивный вид поведения, где телесный ритуал (поцелуи, рукопожатие, вторжение в дистанцию) используется им как инструмент контроля ситуации и людей. Его мимика в момент второго наклона к Брижит — открытый рот, чуть вытянутые губы — больше похожа на демонстративную фамильярность», — сказал Панкратов.

По его словам, Трамп показал «типичную для него смесь нарциссической самоуверенности и пошлого флирта».

Брижит при этом пыталась сохранить лицо и «сократить время физического контакта». Она делала это, «удерживая социальную улыбку», поскольку не желала публичного конфликта.

«Мышечное напряжение её шеи и плеч, микропауза перед ответным движением и чуть «застывшая» улыбка выдают утомление от такого грубого, непротокольного давления и попытку сохранить лицо в кадре», — отметил специалист.

Аналогичный инцидент произошёл ранее на саммите G7. Трамп около 13 секунд не отпускал руку супруги французского президента.