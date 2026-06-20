Польша потребовала места за столом переговоров с Россией по Украине

Глава польского МИД Радослав Сикорский подверг критике стремление "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) играть ведущую роль на возможных переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине и потребовал участия Варшавы в форматах диалога с Москвой.

"Мы являемся соседом как России, так и Украины, в отличие от вас в Германии", - заявил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Министр обратил внимание на то, что оружие, которое поставляет Запад Киеву, транспортируется через территорию Польши.

Названы главные ошибки Запада в украинском конфликте

"Мы несем за это риски. В связи с этим мы требуем места за столом переговоров", - подчеркнул Сикорский.

По оценке главы МИД, "евротройка" не может игнорировать треть Евросоюза.

"Германо-французский мотор слишком мал, чтобы привести в движение такой большой автомобиль, в который превратился ЕС", - утверждал он.

Сикорский предложил вести переговоры с Россией либо "через закрепленные договорами ЕС институты, такие как председатель Европейского совета", либо создать для этого "коалицию желающих".

На следующей неделе в Берлине пройдет встреча лидеров стран Е5 (Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция) по Украине.

19 июня европейское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что подавляющее большинство участников саммита ЕС в Брюсселе выступили за переговоры с Россией по украинскому конфликту, тем самым поддержав председателя Евросовета Антониу Кошту. Против высказались Франция и Германия, которые считают, что "сейчас неподходящее время" для переговоров. К ним присоединились Дания, Нидерланды и Эстония. Они раскритиковали Кошту, а его поведение назвали "крайне непрофессиональным".