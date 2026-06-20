Западные медиа проигнорировали атаку ВСУ на колледж в Старобельске, поскольку власти не позволяют им говорить правду о преступлениях, совершенных вместе с киевским режимом. Об этом сообщил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер на презентации своей книги "Дорога в ад" в Мелитопольском государственном университете в Запорожской области.

Ранее он заявил ТАСС, что трагедия в Старобельске - это теракт, который Киев целенаправленно совершил при помощи своих западных спонсоров, предоставивших для этого беспилотники и связь.

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"И вы хотите, чтобы западные журналисты освещали это честно? Сегодня нет такого понятия, как западный журналист. Если вы работаете на мейнстримные СМИ, вы работаете на корпорацию. Корпорация получает указания от правительства. И вот правительство говорит: не говорите правду об этом, потому что если вы скажете правду, вы разоблачите ложь Запада, что Запад занимается терроризмом. Сегодня что правда - это враг. Они продолжают лгать, и это чертовски обидно, извините за выражение", - сказал Риттер.

Он подчеркнул, что приехал в ДНР, ЛНР и Запорожскую область, чтобы увидеть все собственными глазами и "сказать правду" в США.

В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР подверглись удару со стороны ВСУ. Погиб 21 учащийся, более 40 человек получили ранения различной степени тяжести.