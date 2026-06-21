Мадьяр назвал условие для вступления Украины в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил журналистам в Брюсселе, что если Украина успешно завершит переговоры о вступлении в Евросоюз, то в Венгрии будет проведён юридически обязывающий референдум по вопросу её членства. Однако, по его словам, это произойдёт не в ближайшее время.

© Московский Комсомолец

Мадьяр подчеркнул, что Венгрия недовольна попытками Брюсселя ускорить процесс для Киева в ущерб странам, которые уже многие годы ждут своего вступления. Венгрия также предложила, чтобы процедура для всех претендентов проходила по-разному, на основе заслуг и конкретных результатов.

Напомним, что в пятницу Мадьяр уже сообщил, что Венгрия добилась исключения пункта об ускоренном приёме Украины из итогового документа саммита ЕС, и впервые за полтора года заявление было поддержано всеми 27 странами.

Ранее сообщалось, что глава Венгрии подписал закон, запрещающий Орбану возвращение на пост премьера.