Трамп обвинил вандалов в попытке обезобразить зеркальный пруд в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Truth Social, что неизвестные вандалы попытались привести в негодность зеркальный пруд в Вашингтоне.

По его словам, три дня назад злоумышленники уничтожили газон у водоёма и повредили недавно нанесённое внутреннее покрытие, использовав для этого химические вещества. Однако, как заверил Трамп, ущерб удалось нанести лишь на небольшом участке, и все повреждения будут восстановлены.

Он также добавил, что пруд уже очищен от водорослей на 75 процентов.

Ранее сообщалось, что Трамп анонсировал визиты в Турцию и Китай.