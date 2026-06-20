Трамп обвинил вандалов в попытке обезобразить зеркальный пруд в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Truth Social, что неизвестные вандалы попытались привести в негодность зеркальный пруд в Вашингтоне.
По его словам, три дня назад злоумышленники уничтожили газон у водоёма и повредили недавно нанесённое внутреннее покрытие, использовав для этого химические вещества. Однако, как заверил Трамп, ущерб удалось нанести лишь на небольшом участке, и все повреждения будут восстановлены.
Он также добавил, что пруд уже очищен от водорослей на 75 процентов.
Ранее сообщалось, что Трамп анонсировал визиты в Турцию и Китай.