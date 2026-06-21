Один из символов США отремонтируют по указу Трампа

Президент США Дональд Трамп сообщил, что знаковый Зеркальный пруд на Национальной аллее столицы вновь нуждается в ремонте. Причиной стали действия злоумышленников, которых уже взяли под стражу, заявил глава Белого дома.

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Американский лидер назвал произошедшее оскорблением памяти Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна. По словам Трампа, вандалы прорезали в фасаде бассейна 75-метровую борозду и залили в воду агрессивные химикаты. В своей публикации в Truth Social Трамп отметил, что уже провёл встречу с подрядчиками.

Для восстановления объекта, скорее всего, придётся спустить и слить большую часть воды. Работы планируется выполнить в максимально сжатые сроки.

Зеркальный пруд расположен между монументом Вашингтону и мемориалом Линкольна. За порчу исторического объекта задержанным грозит реальный тюремный срок.