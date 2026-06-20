Украинских мужчин начнут депортировать из Европы по одной причине

Власти Швейцарии могут лишить убежища украинских мужчин, подлежащих мобилизации. Об этом проинформировала пресс-служба правительства страны.

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Федеральный совет рассматривает возможность запрета предоставления защитного статуса категории S для украинцев призывного возраста. Окончательное решение может быть принято в конце лета.

До этого с аналогичной инициативой выступили главы МВД стран Евросоюза, поддержавшие предложение исключить украинских мужчин от 23 до 60 лет из схемы временной защиты для беженцев. Цель — стимулировать их возвращение на родину для пополнения вооружённых сил.

По данным ООН, через программу временной защиты с 2022 года прошли свыше четырёх миллионов человек.