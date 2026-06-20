Президент Кубы проверил готовность страны к чрезвычайной ситуации

Президент Кубы Мигель Диас-Канель проверил готовность страны к возможной чрезвычайной ситуации на фоне усиления давления со стороны США. Об этом сообщается на сайте администрации президента.

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«Мигель Диас-Канель Бермудес посетил зону обороны «Кармело» в муниципалитете Пласа-де-ла-Революсьон, чтобы оценить подготовку и территориальную организацию на случай чрезвычайной ситуации. Председатель подчеркнул важность подготовки населения, координации действий экономических субъектов и использования местных ресурсов», — говорится в заявлении.

Он также отметил необходимость проведения регулярных тактических учений, которые «должны включать в себя заботу о группах населения, находящихся в уязвимом положении, и предварительное знание гражданами мест расположения убежищ для обеспечения беспрепятственной эвакуации».

Трамп допустил повторение венесуэльского сценария в одной стране

Помимо этого, президент подтвердил «необходимость поддержания обороноспособности как метода сдерживания возможной агрессии».

19 июня Вашингтон допустил возможность проведения операции на Кубе по венесуэльскому сценарию, который включал нефтяное эмбарго и захват президента.

Ранее глава Пентагона рассказал о будущем Кубы.