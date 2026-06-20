Суда начали пересекать Ормуз после достижения предварительного соглашения США и Ирана

Заблокированные суда начали проходить через Ормузский пролив после предварительного соглашения между США и Ираном, в соответствии с которым страны договорились снять все ограничения на передвижение по этому морскому коридору. Об этом сообщает газета Washington Post.

Различные корабли, в том числе нефтяные танкеры, застряли в Персидском заливе еще в феврале, когда США и Израиль начали атаку на Иран, а иранские силы впоследствии взяли под контроль этот важнейший водный путь, отмечает издание.

«Согласно анализу глобальной разведывательной компании Kpler, в четверг через Ормузский пролив прошло 25 судов», — говорится в материале.

Хотя это лишь малая часть судов, которые до сих пор остаются заблокированными в регионе, это самое большое количество ежедневных транзитов за более чем две недели и один из самых высоких суточных показателей с начала войны, подчеркивает WP.

19 июня в МИД Ирана опровергли информацию о закрытии Ормузского пролива.

Ранее аналитик объяснил, как открытие Ормузского пролива повлияет на цены на нефть.