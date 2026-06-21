Угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии — это часть пиар-войны Киева при поддержке Европейского союза (ЕС). Таким образом на новые заявления Зеленского Вадим Гигин.

Он назвал угрозы Киева «хулиганской дерзостью» и «гопничеством в политике», направленными на то, чтобы создать ощущение силы, поскольку на поле боя Украина терпит неудачи.

Ранее Зеленский заявил, что на украинско-белорусской границе установлены ретрансляторы, которые якобы помогают России наносить удары дронами по территории Украины. По его словам, из-за этих ретрансляторов РФ смогла ударить по Житомирской, Ровненской и Волынской областям. Минск должен «демонтировать это оборудование», иначе это приведет к «крайне опасным последствиям», пригрозил политик.