На Украине допустили вторжение Зеленского в Белоруссию

Ультиматум президента Украины Владимира Зеленского в отношении Белоруссии может говорить, что он рассматривает сценарий вторжения в Белоруссию. Об этом написало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Подготовки Киевом военного сценария против Беларуси на 100 процентов исключать нельзя», — подчеркивается в публикации.

Зеленский поставил ультиматум Лукашенко

Ранее Зеленский поставил ультиматум белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Он заявил, что в Белоруссии у границы с Украиной якобы находится военная техника, с помощью которой корректируются удары по территории страны. В связи с этим Зеленский потребовал у Лукашенко «снять» ее или «выключить», иначе это сделает сам Киев.